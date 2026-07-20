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    Мощную вспышку зафиксировали на Солнце

    Сегодня, 20 июля, на Солнце зафиксировали вспышку класса M2.5, которая длилась 11 минут и потенциально может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    На Солнце зафиксировали мощную вспышка
    Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

    Вспышка предпоследнего класса мощности — М — зафиксирована на Солнце вечером 20 июля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

    — 20 июля в 17:36 мск (в 20:36 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4489 (S04W22) зарегистрирована вспышка M2.5 продолжительностью 11 минут, — отмечается в сообщении.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

    Ранее сообщалось, что  22 июля на Землю обрушатся магнитные бури.

    Солнце ТАСС Астрономия Мировые новости Космос
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор