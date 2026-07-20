Мощную вспышку зафиксировали на Солнце

Сегодня, 20 июля, на Солнце зафиксировали вспышку класса M2.5, которая длилась 11 минут и потенциально может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.