Мощную вспышку зафиксировали на Солнце
Сегодня, 20 июля, на Солнце зафиксировали вспышку класса M2.5, которая длилась 11 минут и потенциально может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Вспышка предпоследнего класса мощности — М — зафиксирована на Солнце вечером 20 июля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
— 20 июля в 17:36 мск (в 20:36 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4489 (S04W22) зарегистрирована вспышка M2.5 продолжительностью 11 минут, — отмечается в сообщении.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.
Ранее сообщалось, что 22 июля на Землю обрушатся магнитные бури.