Магнитные бури обрушатся на Землю 22 июля

На Землю 22 июля обрушатся магнитные возмущения уровня G1–G2 из-за потока быстрого солнечного ветра от корональной дыры на Солнце, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, магнитные бури уровня G1-G2 ожидаются на Земле 22 июля из-за воздействия потока быстрого солнечного ветра, источником которого стала очередная корональная дыра на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

— На фоне на редкость низкой геомагнитной активности этого лета через два дня ожидается хоть какое-то «развлечение» — к Земле выходит очередная солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет планеты 22 июля, — говорится в сообщении.

Уточняется, что рост возмущений ожидается в ночь с 21 на 22 июля и продлится не менее суток, а в пике могут сформироваться бури уровня G1-G2. Вероятность сильных бурь G3 и выше составляет около 5%.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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