    12:03, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На поддержку АПК в 2026 году направят 1,5 трлн тенге — Жумангарин

    В 2026 году в Казахстане на субсидирование агропромышленного комплекса и внедрение водосберегающих технологий орошения предусмотрено 1,5 трлн тенге. Об этом сообщил вице-премьер — министр нацэкономики Серик Жумангарин, представляя в Сенате законопроект о межбюджетных трансфертах, передает корреспондент агентства Kazinform

    Фото: Правительство РК

    — Дополнительное финансирование приоритетных отраслей направлено на поддержку сельского хозяйства и эффективное использование водных ресурсов, что позволит повысить урожайность, сократить потери и обеспечить продовольственную безопасность страны, — отметил Серик Жумангарин.

    По его словам, в параметрах трансфертов учтены расходы на поддержку приоритетных отраслей, включая субсидирование АПК, внедрение современных водосберегающих технологий и содержание новых объектов. Финансирование данных направлений составит 1,6 трлн тенге в 2027 году и 1,7 трлн тенге в 2028 году.

    Ранее сенатор Ольга Булавкина сообщила, что в Казахстане стоимость мяса выросла на 19,1 процента.

