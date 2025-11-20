На поддержку АПК в 2026 году направят 1,5 трлн тенге — Жумангарин

— Дополнительное финансирование приоритетных отраслей направлено на поддержку сельского хозяйства и эффективное использование водных ресурсов, что позволит повысить урожайность, сократить потери и обеспечить продовольственную безопасность страны, — отметил Серик Жумангарин.

По его словам, в параметрах трансфертов учтены расходы на поддержку приоритетных отраслей, включая субсидирование АПК, внедрение современных водосберегающих технологий и содержание новых объектов. Финансирование данных направлений составит 1,6 трлн тенге в 2027 году и 1,7 трлн тенге в 2028 году.

Ранее сенатор Ольга Булавкина сообщила, что в Казахстане стоимость мяса выросла на 19,1 процента.