На опасных производствах в Казахстане погибли 15 человек: МЧС ужесточает контроль

В результате происшествий пострадали 22 человека, 15 – погибли. Об этом на заседании Правительства сообщил министр по ЧС Чингис Аринов.

– Одной из причин несчастных случаев работников является высокий износ технического оборудования на объектах промышленной безопасности, – проинформировал министр.

По его словам, количество приостановок деятельности предприятий за нарушения требований промышленной безопасности выросло в 4,5 раза. Нарушения на опасных производственных объектах нередко становятся причиной аварий и трагических последствий.

Для усиления контроля и предотвращения несчастных случаев МЧС предложило законодательно обязать владельцев опасных производственных объектов разрабатывать Сводный план обновления и технического перевооружения. Этот документ будет подлежать обязательному согласованию с министерством.

Как отметил Аринов, такая мера позволит частично контролировать процесс техперевооружения и снизить риски аварий.

Соответствующий проект закона в области гражданской защиты уже находится на рассмотрении в Сенате Парламента.

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