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    11:23, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    На опасных производствах в Казахстане погибли 15 человек: МЧС ужесточает контроль

    С января по май 2025 года в Казахстане произошло 11 аварий в нефтехимической и горнодобывающей отраслях, а также на объектах котельного и газового хозяйств, на предприятиях по переработке растительного сырья зарегистрировано более 60 инцидентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    гибель на производстве
    Фото: freepik

    В результате происшествий пострадали 22 человека, 15 – погибли. Об этом на заседании Правительства сообщил министр по ЧС Чингис Аринов.

    – Одной из причин несчастных случаев работников является высокий износ технического оборудования на объектах промышленной безопасности, – проинформировал министр.

    По его словам, количество приостановок деятельности предприятий за нарушения требований промышленной безопасности выросло в 4,5 раза. Нарушения на опасных производственных объектах нередко становятся причиной аварий и трагических последствий.

    Для усиления контроля и предотвращения несчастных случаев МЧС предложило законодательно обязать владельцев опасных производственных объектов разрабатывать Сводный план обновления и технического перевооружения. Этот документ будет подлежать обязательному согласованию с министерством.

    Как отметил Аринов, такая мера позволит частично контролировать процесс техперевооружения и снизить риски аварий.

    Соответствующий проект закона в области гражданской защиты уже находится на рассмотрении в Сенате Парламента.

    Как сообщалось ранее, более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане считаются опасными.

    Свыше 7,5 тысяч объектов приостановили работу из-за нарушений безопасности в Казахстане.

    В Казахстане создадут цифровые профили предприятий по безопасности труда.

    Теги:
    МЧС Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Чингис Аринов
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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