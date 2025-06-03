На одной из улиц Алматы ограничат движение ночью

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 3 июня до 08:00 4 июня в Бостандыкском районе движение автотранспорта будет частично ограничено на улице Наурызбай батыра от проспекта Абая до улицы Сатпаева.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на магистральном трубопроводе с целью замены элементов инженерной сети в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 10 июня — по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закрыто движение для автотранспорта.

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (ограничено движение в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).