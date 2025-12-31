РУ
    На нескольких трассах Казахстана ограничили движение до 1 января

    Из-за ухудшения погодных условий на западе Казахстана на отдельных участках автомобильных магистралей вводятся ограничения до утра 1 января 2026 года, передает агентство Kazinform.

    гололед
    Фото: freepik.com

    Как сообщили в «КазАвтоЖол», ограничения будут действовать для грузового и общественного вида автотранспорта до 8:00 1 января.

    Временные ограничения движения ввели на следующих республиканских автодорогах:

    В Западно-Казахстанской области:

    • на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 189-492 (уч. Атырауской обл. — г. Уральск);
    • на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 273-526 (п. Барбастау — гр. Актюбинской обл.).

    В Актюбинской области — на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 526-610 (уч. гр.З-Казахстанской обл. — п. Кобда).
    В Атырауской области — на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 179-189 (уч. п.Индер — гр.ЗКО).

    Напомним, 31 декабря снег и местами осадки в виде дождя со снегом ожидаются в нескольких регионах страны.

    Ранее в КТЖ сообщили график работы поездов в период новогодних праздников. 

