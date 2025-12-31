На нескольких трассах Казахстана ограничили движение до 1 января

Как сообщили в «КазАвтоЖол», ограничения будут действовать для грузового и общественного вида автотранспорта до 8:00 1 января.

Временные ограничения движения ввели на следующих республиканских автодорогах:

В Западно-Казахстанской области:

на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 189-492 (уч. Атырауской обл. — г. Уральск);

на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 273-526 (п. Барбастау — гр. Актюбинской обл.).

В Актюбинской области — на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 526-610 (уч. гр.З-Казахстанской обл. — п. Кобда).

В Атырауской области — на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км 179-189 (уч. п.Индер — гр.ЗКО).

Напомним, 31 декабря снег и местами осадки в виде дождя со снегом ожидаются в нескольких регионах страны.

Ранее в КТЖ сообщили график работы поездов в период новогодних праздников.