РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как будет работать в новогодние праздники железная дорога в РК

    В период новогодних праздников железнодорожный транспорт страны будет функционировать в штатном, круглосуточном режиме — вне зависимости от выходных и праздничных дней, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.

    Вокзал в Экибастузе
    Фото: KAZ Minerals

    В новогоднюю ночь на дежурство заступят 1 685 машинистов грузового движения, 357 машинистов пассажирских поездов и 698 машинистов хозяйственного и маневрового движения.

    На железнодорожных вокзалах в праздничные дни будут работать 122 билетные кассы АО «Пассажирские перевозки», из них 40 — в ночь с 31 декабря на 1 января.

    — В поездах в новогоднюю ночь будут задействованы 81 поездная бригада и свыше 1 600 проводников.

    Наряду с поездными бригадами в праздничную ночь продолжат нести службу дежурные по вокзалам, сотрудники справочных бюро, диспетчеры центров управления перевозками, монтеры пути и другие специалисты, от слаженной работы которых зависят безопасность движения поездов, сохранность грузов и порядок на железной дороге, — говорится в сообщении.

    Напомним, в Казахстане обновляют 124 железнодорожных вокзала.

    Теги:
    Праздник Железнодорожный вокзал КТЖ Поезда Железная дорога Новый год
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают