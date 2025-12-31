Как будет работать в новогодние праздники железная дорога в РК

В новогоднюю ночь на дежурство заступят 1 685 машинистов грузового движения, 357 машинистов пассажирских поездов и 698 машинистов хозяйственного и маневрового движения.

На железнодорожных вокзалах в праздничные дни будут работать 122 билетные кассы АО «Пассажирские перевозки», из них 40 — в ночь с 31 декабря на 1 января.

— В поездах в новогоднюю ночь будут задействованы 81 поездная бригада и свыше 1 600 проводников. Наряду с поездными бригадами в праздничную ночь продолжат нести службу дежурные по вокзалам, сотрудники справочных бюро, диспетчеры центров управления перевозками, монтеры пути и другие специалисты, от слаженной работы которых зависят безопасность движения поездов, сохранность грузов и порядок на железной дороге, — говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстане обновляют 124 железнодорожных вокзала.