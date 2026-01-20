РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:59, 20 Январь 2026 | GMT +5

    На Национальном курултае заявили о дефиците практических кадров в сфере ИИ

    Ректор Актюбинского регионального университета имени Жубанова Лаура Карабасова выступила на Национальном курултае с заявлением о необходимости усиления подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Ректор Актюбинского регионального университета имени Жубанова Лаура Карабасова
    Фото: zhubanov.edu.kz

    По ее словам, Казахстану важно не отставать от глобальных процессов развития ИИ, однако для этого требуются квалифицированные практические кадры. При этом существующие условия не позволяют конкурировать с бизнесом на равных.

    — Для подготовки сильных кадров необходимо рассмотреть механизмы финансирования, — отметила Лаура Карабасова.

    Она подчеркнула, что без целенаправленной поддержки и инвестиций в образование развитие сферы искусственного интеллекта будет затруднено.

    Напомним, Kazinform ведет прямую текстовую трансляцию работы Национального курултая.

    Теги:
    Курултай ИИ Национальный курултай
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают