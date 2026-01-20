На Национальном курултае заявили о дефиците практических кадров в сфере ИИ

По ее словам, Казахстану важно не отставать от глобальных процессов развития ИИ, однако для этого требуются квалифицированные практические кадры. При этом существующие условия не позволяют конкурировать с бизнесом на равных.

— Для подготовки сильных кадров необходимо рассмотреть механизмы финансирования, — отметила Лаура Карабасова.

Она подчеркнула, что без целенаправленной поддержки и инвестиций в образование развитие сферы искусственного интеллекта будет затруднено.

