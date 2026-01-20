На Национальном курултае заявили о дефиците практических кадров в сфере ИИ
Ректор Актюбинского регионального университета имени Жубанова Лаура Карабасова выступила на Национальном курултае с заявлением о необходимости усиления подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, Казахстану важно не отставать от глобальных процессов развития ИИ, однако для этого требуются квалифицированные практические кадры. При этом существующие условия не позволяют конкурировать с бизнесом на равных.
— Для подготовки сильных кадров необходимо рассмотреть механизмы финансирования, — отметила Лаура Карабасова.
Она подчеркнула, что без целенаправленной поддержки и инвестиций в образование развитие сферы искусственного интеллекта будет затруднено.
