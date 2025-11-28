На Майорке ожидается сильнейший шторм с волнами до 12 метров
На Майорке ожидается сильнейший зимний шторм: на восточном побережье волны могут достигать 10–12 метров в высоту, а скорость ветра — до 90 км/ч, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.
По данным метеослужб, сила ветра составит 8–9 баллов из максимальных 12, что соответствует уровню урагана. Объявлен высший уровень опасности.
Зимой многие туристы отправляются на Балеарские острова, чтобы избежать холодной и сырой погоды в Центральной Европе, однако теперь и им угрожает мощный шторм. Метеослужба AEMET настоятельно рекомендует не гулять по пляжам.
— Будьте внимательны и регулярно проверяйте актуальный прогноз погоды. Возможны травмы и повреждения имущества, особенно если речь идет о людях, находящихся в зоне риска или на открытых местностях, — предупреждают синоптики.
Отмечается, что к выходным погода на островах улучшится: ожидаются солнечные периоды, легкие дожди и температура от 14°C до 19°C.
Ранее сообщалось о 49 погибших от урагана «Мелисса» в Карибском бассейне. Также ураган обрушившийся на Ямайку и Кубу, стал причиной эвакуации людей в Гаити и Доминиканской Республике.