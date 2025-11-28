РУ
телерадиокомплекс президента РК
    04:35, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На Майорке ожидается сильнейший шторм с волнами до 12 метров

    На Майорке ожидается сильнейший зимний шторм: на восточном побережье волны могут достигать 10–12 метров в высоту, а скорость ветра — до 90 км/ч, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    На Майорке ожидается сильнейший шторм с волнами до 12 метров
    Фото: BILD

    По данным метеослужб, сила ветра составит 8–9 баллов из максимальных 12, что соответствует уровню урагана. Объявлен высший уровень опасности.

    Зимой многие туристы отправляются на Балеарские острова, чтобы избежать холодной и сырой погоды в Центральной Европе, однако теперь и им угрожает мощный шторм. Метеослужба AEMET настоятельно рекомендует не гулять по пляжам.

    — Будьте внимательны и регулярно проверяйте актуальный прогноз погоды. Возможны травмы и повреждения имущества, особенно если речь идет о людях, находящихся в зоне риска или на открытых местностях, — предупреждают синоптики.

    Отмечается, что к выходным погода на островах улучшится: ожидаются солнечные периоды, легкие дожди и температура от 14°C до 19°C.

    Ранее сообщалось о 49 погибших от урагана «Мелисса» в Карибском бассейне. Также ураган обрушившийся на Ямайку и Кубу, стал причиной эвакуации людей в Гаити и Доминиканской Республике.

