49 человек погибли от урагана «Мелисса» в Карибском бассейне

На Бермудских островах объявлено предупреждение из-за шторма 2-й категории. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра составляет 160 км/ч, и ожидается, что к пятнице он ослабнет.

Число погибших в результате урагана «Мелисса» продолжает расти, пока страны оценивают ущерб от рекордного по силе шторма.

Власти Гаити заявили, что по меньшей мере 30 человек погибли, включая детей. На Ямайке зарегистрировано 19 смертей. На Кубе о жертвах не сообщалось, но остров сильно пострадал.

США заявили, что направят в страны Карибского бассейна группы реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь пострадавшим от урагана «Мелисса».

Шторм стал третьим по силе ураганом в Карибском бассейне за всю историю наблюдений, а также самым медленным по скорости перемещения, что привело к ещё большим разрушениям.

Ранее сообщалось, что ураган обрушится на Ямайку и Кубу, стал причиной эвакуации людей в Гаити и Доминиканской Республике.