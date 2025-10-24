РУ
    05:39, 24 Октябрь 2025

    На Луну доставят научную обсерваторию с аналогом Wi-Fi 5G

    Россия в 2037 году планирует доставить на Международную лунную научную станцию (МЛНС) первую круглосуточную научную обсерваторию с размещенным на ней аналогом Wi-Fi 5G, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: ТАСС

    — Будет доставлен, сейчас прорабатывается первый официальный потребитель нашей лунной электростанции — это космическая обсерватория. Ее новое прикладное качество — на ней планируется размещение аналога Wi-Fi 5G, который позволит размещать на большой площади автоматические научные станции и собирать с них информацию, — рассказал Константин Райкунов, начальник отдела «Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований» Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

    Он добавил, что благодаря аналогу Wi-Fi будет возможно собирать данные с автоматических научных станций о процессе «вхождения и выхождения Луны из магнитосферы Земли», а также о процессах, происходящих с точки зрения геологии, сейсмики и типовой инерции.

    — Эта информация будет передаваться по аналогу Wi-Fi в лунную научную обсерваторию, где она будет записываться на средства хранения и при помощи достаточно мощного Бортового ретрансляционного комплекса передаваться уже на Землю для нашей Академии наук, — пояснил Райкунов.

    Как отмечается, МЛНС — это российско-китайский проект по созданию комплекса экспериментально-исследовательских средств на Луне. Он включает:

    • систему перелета между Землей и Луной;
    • вспомогательную систему длительной эксплуатации на поверхности Луны;
    • систему перемещения по лунной поверхности и выполнения операций;
    • автоматические научные комплексы;
    • наземные вспомогательные и прикладные программные системы и другие подсистемы.

    Главная цель проекта — изучение Луны и ее использование в мирных целях.

    Ранее сообщалось, что NASA планирует отправить астронавтов на Марс после 2030 года. Миссия на Марс может обойтись примерно в $17 млрд за орбитальный полет (запланированный на 2033 год) или дороже за посадку. Основным конкурентом США является Китай, который также планирует пилотируемую миссию на Марс в 2030-х годах.

    Теги:
    Луна Освоение космоса Мировые новости Россия Космос
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
