На Луну доставят научную обсерваторию с аналогом Wi-Fi 5G

— Будет доставлен, сейчас прорабатывается первый официальный потребитель нашей лунной электростанции — это космическая обсерватория. Ее новое прикладное качество — на ней планируется размещение аналога Wi-Fi 5G, который позволит размещать на большой площади автоматические научные станции и собирать с них информацию, — рассказал Константин Райкунов, начальник отдела «Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований» Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

Он добавил, что благодаря аналогу Wi-Fi будет возможно собирать данные с автоматических научных станций о процессе «вхождения и выхождения Луны из магнитосферы Земли», а также о процессах, происходящих с точки зрения геологии, сейсмики и типовой инерции.

— Эта информация будет передаваться по аналогу Wi-Fi в лунную научную обсерваторию, где она будет записываться на средства хранения и при помощи достаточно мощного Бортового ретрансляционного комплекса передаваться уже на Землю для нашей Академии наук, — пояснил Райкунов.

Как отмечается, МЛНС — это российско-китайский проект по созданию комплекса экспериментально-исследовательских средств на Луне. Он включает:

систему перелета между Землей и Луной;

вспомогательную систему длительной эксплуатации на поверхности Луны;

систему перемещения по лунной поверхности и выполнения операций;

автоматические научные комплексы;

наземные вспомогательные и прикладные программные системы и другие подсистемы.

Главная цель проекта — изучение Луны и ее использование в мирных целях.

Ранее сообщалось, что NASA планирует отправить астронавтов на Марс после 2030 года. Миссия на Марс может обойтись примерно в $17 млрд за орбитальный полет (запланированный на 2033 год) или дороже за посадку. Основным конкурентом США является Китай, который также планирует пилотируемую миссию на Марс в 2030-х годах.