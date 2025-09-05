NASA планирует отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах

Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи сообщил, что миссия считается ключевым этапом «второй космической гонки», в ходе которой США стремятся опередить другие страны, в том числе Китай, в освоении Марса, сообщает News.am.

Полет запланирован на 2033 или 2035 год, когда орбитальные траектории Земли и Марса образуют оптимальное окно для запуска (каждые 26 месяцев). Продолжительность путешествия к Красной планете займет около 6-8 месяцев. Ожидается, что астронавты проведут на поверхности Марса до 500 дней. Общая продолжительность миссии составит около 2 лет.

Целями NASA являются научные исследования, изучение марсианской геологии, поиска признаков жизни, а также подготовка к будущим долгосрочным миссиям.

Для доставки экипажа в рамках миссии будет использоваться самая мощная ракета «Space Launch System» (SLS) и космический корабль «Орион». Также рассматривается возможность использования модуля «Deep Space Habitat» для длительного пребывания в космосе.

Около 25 тонн оборудования, включая марсоход и посадочный модуль, будут доставлены заранее с помощью роботизированных миссий. Они обеспечат астронавтов топливом, едой и оборудованием.

Защита от космического излучения является одной из ключевых задач. NASA тестирует новые технологии экранирования на Международной космической станции (МКС).

NASA запустит программу исследования Луны «Артемида» в 2026 году, предусматривающая создание базового лагеря на спутнике Земли для тестирования технологий систем жизнеобеспечения, скафандров и методов добычи ресурсов, таких как вода, для будущих марсианских экспедиций.

Миссия на Марс может обойтись примерно в 17 млрд долларов за орбитальный полет (запланированный на 2033 год) или дороже за посадку.

Основным конкурентом США является Китай, который также планирует пилотируемую миссию на Марс в 2030-х годах.

Компания Илона Маска SpaceX также планирует отправить людей на Марс раньше, чем NASA, — в конце 2020-х или начале 2030-х годов — с помощью ракеты Starship. Ранее сообщалось, что SpaceX уже сотрудничает с NASA.