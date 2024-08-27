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    10:09, 27 Август 2024 | GMT +6

    На Кашагане и Карачаганаке планируют построить два газоперерабатывающих завода

    На какой стадии арбитраж консорциума Кашаган и Карачаганак
    Фото: petrocouncil.kz

    Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в понедельник провел встречу с исполнительным вице-президентом подразделения «разведка и добыча нефти и газа» компании Shell Питером Костелло и старшим вице-президентом и председателем концерна Shell в Казахстане Али Аль-Джанаби, на которой обсудили дальнейшее освоение Кашагана и Карачаганака, передает агентство Kazinform.

    Глава Минэнерго Казахстана подчеркнул, что компания Shell является стратегическим партнером республики и в Казахстане рассчитывают на дальнейшее укрепление партнерских отношений как в текущих проектах, так и в определении новых возможностей. 

    Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего освоения месторождений Кашаган и Карачаганак.

    - Республика подчеркивает стратегическую необходимость в своевременной реализации дальнейших этапов освоения месторождения Кашаган. Это особенно актуально, учитывая приоритетное значение увеличения производства товарного газа для удовлетворения растущего спроса на внутреннем рынке, - отметил А. Саткалиев.

    Также была обсуждена реализация Фазы 2А на Кашагане с концепцией строительства ГПЗ производительностью до 2,5 млрд м3 газа в год. 

    Касательно Карачаганакского проекта была отмечена важность его дальнейшего развития, а также реализация проекта строительства ГПЗ для переработки 4,5 млрд м3 газа в год.

    По словам Саткалиева, курс на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Шелл остается неизменным.

    Теги:
    Добыча Регионы Казахстана Сотрудничество Кашаган Карачаганак Нефть Нефтерождение
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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