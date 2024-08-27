На Кашагане и Карачаганаке планируют построить два газоперерабатывающих завода

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в понедельник провел встречу с исполнительным вице-президентом подразделения «разведка и добыча нефти и газа» компании Shell Питером Костелло и старшим вице-президентом и председателем концерна Shell в Казахстане Али Аль-Джанаби, на которой обсудили дальнейшее освоение Кашагана и Карачаганака, передает агентство Kazinform.

Глава Минэнерго Казахстана подчеркнул, что компания Shell является стратегическим партнером республики и в Казахстане рассчитывают на дальнейшее укрепление партнерских отношений как в текущих проектах, так и в определении новых возможностей.

Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего освоения месторождений Кашаган и Карачаганак.

- Республика подчеркивает стратегическую необходимость в своевременной реализации дальнейших этапов освоения месторождения Кашаган. Это особенно актуально, учитывая приоритетное значение увеличения производства товарного газа для удовлетворения растущего спроса на внутреннем рынке, - отметил А. Саткалиев.

Также была обсуждена реализация Фазы 2А на Кашагане с концепцией строительства ГПЗ производительностью до 2,5 млрд м3 газа в год.

Касательно Карачаганакского проекта была отмечена важность его дальнейшего развития, а также реализация проекта строительства ГПЗ для переработки 4,5 млрд м3 газа в год.



По словам Саткалиева, курс на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Шелл остается неизменным.