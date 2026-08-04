На какой стадии находится строительство нового стадиона в Алматы

В Алматы продолжается строительство нового футбольного стадиона, рассчитанного на 45 тысяч зрителей. Объект возводится в районе Кульджинского и Талгарского трактов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель управления строительства города Нурбол Нурсагатов на брифинге региональной службы коммуникаций, под реализацию проекта выделен земельный участок площадью около 32 гектаров.

В настоящее время на территории будущего стадиона активно ведутся строительные работы. Проект реализуется с учетом современных требований к спортивной инфраструктуре и предусматривает создание многофункционального комплекса, способного принимать соревнования различного уровня.

Новая арена будет соответствовать требованиям четвертой категории УЕФА. Это позволит принимать матчи международного уровня, а также крупные спортивные мероприятия.

Помимо основной футбольной арены, проект включает строительство тренировочных площадок, современных помещений для спортсменов и команд, зон для болельщиков, систем безопасности и комплексное благоустройство прилегающей территории.

Отдельное внимание при реализации проекта уделяется транспортной доступности. Расположение стадиона вблизи крупных городских магистралей позволит интегрировать новый спортивный объект в транспортную систему мегаполиса. В рамках проекта также предусмотрено развитие прилегающей дорожной инфраструктуры, что должно обеспечить удобный подъезд к стадиону и эффективную организацию транспортных потоков в дни проведения крупных мероприятий.

Ранее сообщалось, что завершить строительство нового футбольного стадиона планируется весной 2028 года.