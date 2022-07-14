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На какой стадии находится строительство АЭС в Казахстане
14 Июля 2022 12:04

На какой стадии находится строительство АЭС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект строительства атомной электростанции в Казахстане находится на стадии изучения технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы находимся на стадии изучения технологий. Компания «Казахстанские атомные электрические станции» эту работу проводит, ведутся переговоры, изучается опыт», - сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов в кулуарах заседания электроэнергетического совета СНГ.

По его словам, представители Казахстана были в Южной Корее. Корейская сторона выступает с предложением войти в проект со строительной частью и работать совместно с любым поставщиком самого реактора.

«То есть построить консорциум. Турбины могут быть американские, строительство – казахстано-корейское и так далее. Все эти подходы сейчас прорабатываются», - пояснил вице-министр.

Ж.Нурмаганбетов отметил, что порядок реализации проекта регламентируется международными нормами. Решение по выбору технологий будет озвучено в ближайшее время. Все материалы проекта будут вынесены на рассмотрение межведомственной комиссии, правительства во втором полугодии 2022 года.

Ранее сообщалось, что строительство АЭС в Казахстане станет международным проектом. Станцию будут строить в Алматинской области.


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Автор:
Корреспондент

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