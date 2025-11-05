РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:19, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На каких трассах Казахстана ограничено движение 5 ноября

    Нацкомпания «КазАвтоЖол» представила информацию о текущей ситуации на дорогах страны, передает агентство Kazinform.

    трасса
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По состоянию на 5 ноября движение транспорта ограничено на нескольких участках дорог.

    В Восточно-Казахстанской области с 08:00 введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами на Осиновском перевале. Ограничение действует на участке трассы «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» (км 46–66, с. Северное — г. Серебрянск).

    Мера принята в целях обеспечения безопасности движения из-за сложных горных условий и будет сохраняться до окончания зимнего периода.

    В Туркестанской области на участке автодороги А-15 («Джизак — Гагарин — Жетысай — Киров — Кызыласкер — Сарыагаш — Абай — Жибек жолы») между 175 и 183 километрами, в Келесском районе, продолжаются ремонтные работы. В связи с высокой интенсивностью движения на этом участке введено временное ограничение до 10 ноября.

    Погодные условия на дорогах

    5 ноября в Костанайской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях, а также в области Жетысу ожидаются дождь, снег и местами гололед.

    Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и учитывать ухудшение погодных условий.

    Ранее сообщалось о возобновлении движения на республиканских трассах в области Абай и Павлодарской области.

    Еламан Турысбеков
