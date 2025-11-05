РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:22, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение на трассах в двух регионах восстановлено после метели

    Об открытии движения в Павлодарской области и области Абай сообщили в НК «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео НК "КазАвтоЖол"

    5 ноября в 04:00 открыто движение на участке автодороги «граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 427-587, уч. с. Кенжеколь  — граница Абайской области.

    5 ноября в 04:00 открыто движение на участке автодороги «граница КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 587-733, (граница Павлодарской области — Семей).

    Ранее сообщалось об ограничении движения из-за непогоды на трассах в двух регионах Казахстана.

    Сегодня ряде областей вновь прогнозируют низовую метель.

    Теги:
    Дороги Метель Область Абай Непогода Закрытие дорог Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
