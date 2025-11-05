07:22, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Движение на трассах в двух регионах восстановлено после метели
Об открытии движения в Павлодарской области и области Абай сообщили в НК «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.
5 ноября в 04:00 открыто движение на участке автодороги «граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 427-587, уч. с. Кенжеколь — граница Абайской области.
5 ноября в 04:00 открыто движение на участке автодороги «граница КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 587-733, (граница Павлодарской области — Семей).
Ранее сообщалось об ограничении движения из-за непогоды на трассах в двух регионах Казахстана.
Сегодня ряде областей вновь прогнозируют низовую метель.