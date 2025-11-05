В 12 областях Казахстана на 5 ноября объявлено штормовое предупреждение

В Акмолинской области ночью на севере и востоке, днем на западе и севере ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе и севере порывы 15–20 м/с.

На юге Алматинской области ожидаются дождь и снег, в горных районах области сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. В Алматы ожидаются дождь, снег, туман, гололед. В Конаеве туман, гололед.

В Жамбылской области ночью в горных районах прогнозируют сильный снег, на западе, юге, востоке и в горах — гололед, местами туман. Днем на юге и востоке также ожидается туман и гололед. Ветер северо-западный, местами до 15–20 м/с. В Таразе временами прогнозируются туман и гололед.

В Жетысуской области в ночь на 5 ноября в горных районах местами ожидается сильный снег. На севере, юге и в горах области прогнозируются туман и гололед. Ожидается ветер 15–20 м/с, местами днем до 23–28 м/с. Ночью прогнозируются заморозки от 1 до 6 градусов. В Талдыкоргане 5 ноября местами ожидается гололед, ночью заморозки 1–3 градуса.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Уральске также прогнозируется туман.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается низовая метель.

В Костанайской области днем на западе, севере и востоке прогнозируют низовую метель и гололед. Ночью и утром — туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15–20 м/с. В Костанае днем ожидаются метель и гололед, ночью и утром — туман.

В Кызылординской области на востоке и в центре ожидается туман.

В Мангистауской области днем на юге, западе и в центре прогнозируют пыльную бурю. Ветер юго-восточный, местами порывы до 15–20 м/с.

В Павлодарской области на юге и востоке ожидается низовая метель.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке и юге, днем на западе, севере и юге прогнозируют низовую метель. Ветер юго-западный, днем местами до 15–20 м/с, на западе и юге порывы до 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается метель.

В Туркестанской области ночью в горных и предгорных районах ожидается гололед, на западе, юге и в горах — туман. В Шымкенте ночью прогнозируются туман и гололед, в Туркестане — туман ночью и утром.

Напомним, движение из-за непогоды ограничили на трассах в двух регионах Казахстана.