Движение из-за непогоды ограничили на трассах в двух регионах Казахстана

С 20:30 в связи с ухудшением погодных условий движение для всех видов автотранспорта ограничили на следующих республиканских автодорогах:

Павлодарская область:

— на участке автодороги от границы КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ, км 427-587 (с. Кенжеколь — гр. Абайской обл.);

Область Абай:

— на участке автодороги от границы КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ, км 587-733 (гр. Павлодарской обл. — г. Семей);

Ориентировочное время открытия дороги — 5 ноябряв 7:30.

Дополнительную информацию в любое время суток можно получить по номеру 1403.

