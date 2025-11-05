Движение из-за непогоды ограничили на трассах в двух регионах Казахстана
В связи с ухудшением погоды 4 ноября на республиканских трассах ограничили движение для автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».
С 20:30 в связи с ухудшением погодных условий движение для всех видов автотранспорта ограничили на следующих республиканских автодорогах:
Павлодарская область:
— на участке автодороги от границы КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ, км 427-587 (с. Кенжеколь — гр. Абайской обл.);
Область Абай:
— на участке автодороги от границы КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ, км 587-733 (гр. Павлодарской обл. — г. Семей);
Ориентировочное время открытия дороги — 5 ноябряв 7:30.
Дополнительную информацию в любое время суток можно получить по номеру 1403.
Ранее «КазАвтоЖол» предупредил водителей об опасности на дорогах.