    21:08, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение из-за непогоды ограничили на трассах в двух регионах Казахстана

    В связи с ухудшением погоды 4 ноября на республиканских трассах ограничили движение для автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Фото: Pexels

    С 20:30 в связи с ухудшением погодных условий движение для всех видов автотранспорта ограничили на следующих республиканских автодорогах:

    Павлодарская область:

    — на участке автодороги от границы КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ, км 427-587 (с. Кенжеколь — гр. Абайской обл.);

    Область Абай:

    — на участке автодороги от границы КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ, км 587-733 (гр. Павлодарской обл. — г. Семей);

    Ориентировочное время открытия дороги — 5 ноябряв 7:30.

    Дополнительную информацию в любое время суток можно получить по номеру 1403.

    Ранее «КазАвтоЖол» предупредил водителей об опасности на дорогах.

