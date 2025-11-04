09:29, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
«КазАвтоЖол» предупредил водителей об опасности на дорогах
Нацкомпания попросила казахстанцев соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, передает агентство Kazinform.
- 4 ноября 2025 года в Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Павлодарской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега, - говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения дополнительной информации можно в любое время суток позвонить в колл-центр 1403.
