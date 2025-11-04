РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:39, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В двух регионах Казахстана на трассах ограничили движение из-за непогоды

    В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в Акмолинской и Карагандинской областях, передает агентство Kazinform.

    В двух регионах Казахстана на трассах ограничили движение из-за непогоды
    Фото: КазАвтоЖол

    С 00:30 часов 4 ноября в Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ01 Астана — Караганда — Алматы» с 30 по 92 км (от поселка Жибек Жолы до станции Анар) вводится ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 80 км/ч.

    С 01:00 часов 4 ноября в Карагандинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ01 Астана — Караганда — Алматы» с 92 по 164 км (от станции Анар до г. Темиртау) вводится ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 80 км/ч.

    Возобновление скоростного режима планируется 4 ноября в 09:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.

    Ранее прогноз погоды по территории Казахстана на 4 ноября опубликовало РГП «Казгидромет».

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Карагандинская область Непогода Закрытие дорог Акмолинская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают