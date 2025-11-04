В двух регионах Казахстана на трассах ограничили движение из-за непогоды

С 00:30 часов 4 ноября в Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ01 Астана — Караганда — Алматы» с 30 по 92 км (от поселка Жибек Жолы до станции Анар) вводится ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 80 км/ч.

С 01:00 часов 4 ноября в Карагандинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ01 Астана — Караганда — Алматы» с 92 по 164 км (от станции Анар до г. Темиртау) вводится ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 80 км/ч.

Возобновление скоростного режима планируется 4 ноября в 09:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.

