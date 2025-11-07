На каких трассах Казахстана действуют ограничения 7 ноября

По состоянию на 7 ноября, движение транспорта открыто во всех направлениях.

Утром были сняты временные ограничения, действовавшие ночью из-за ухудшения погодных условий:

В Акмолинской области открыто движение по трассе «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» (км 16–200, участок Астана — граница Павлодарской области).

В Павлодарской области возобновлено движение на автодороге «Астана — Ерейментау — Шидерты» (км 200–254, участок граница Акмолинской области — поселок Шидерты).

Вместе с тем в Восточно-Казахстанской области продолжает действовать временное ограничение движения для грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами на Осиновском перевале. Ограничение введено до конца зимнего периода на участке трассы «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» (км 46–66, с. Северное — г. Серебрянск).

Кроме того, в Туркестанской области до 10 ноября сохраняется временное ограничение движения из-за ремонтных работ на участке автодороги А-15 «Джизак — Гагарин — Жетысай — Киров — Кызыласкер — Сарыагаш — Абай — Жибек жолы» (км 175–183, Келесский район).

Погодные условия на дорогах

7 ноября в Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской и Павлодарской областях, а также в области Абай местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и учитывать ухудшение погодных условий.

Ранее сообщалось о завершении работ по установке наружного освещения на участке автодороги республиканского значения А-27 «Актобе — Атырау — граница РФ (на Астрахань)».