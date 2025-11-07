Стало светлее: на трассе Актобе – Кандыагаш установили освещение

— Общая протяженность освещенного участка составила 47,4 километра. Освещение установлено вблизи четырех населенных пунктов — Тамды, Еркинкуш, Аккемир, Елек, а также на одном путепроводе. В ходе реализации проекта установлено 1 754 опоры освещения и смонтирована 2 651 энергосберегающая лампа, — говорится в сообщении нацкомпании.

Скрин из видео

Кроме того, для повышения безопасности и информирования водителей введены в эксплуатацию четыре современных информационных табло, расположенных на 17,5-м, 54-м и 87-м километрах автодороги.

— Реализация проекта направлена на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности и создание комфортных условий для жителей региона и водителей, — считают в КазАвтоЖол.

