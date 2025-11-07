РУ
    01:05, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стало светлее: на трассе Актобе – Кандыагаш установили освещение

    На участке автодороги республиканского значения А-27 «Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань)» завершены работы по установке наружного освещения — проект реализован в рамках реконструкции трассы, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    освещение дороги, освещение трассы
    Скрин из видео

    — Общая протяженность освещенного участка составила 47,4 километра. Освещение установлено вблизи четырех населенных пунктов — Тамды, Еркинкуш, Аккемир, Елек, а также на одном путепроводе. В ходе реализации проекта установлено 1 754 опоры освещения и смонтирована 2 651 энергосберегающая лампа, — говорится в сообщении нацкомпании.

    освещение дороги, трасса
    Скрин из видео

    Кроме того, для повышения безопасности и информирования водителей введены в эксплуатацию четыре современных информационных табло, расположенных на 17,5-м, 54-м и 87-м километрах автодороги.

    — Реализация проекта направлена на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности и создание комфортных условий для жителей региона и водителей, — считают в КазАвтоЖол.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области завершили средний ремонт автодороги Костанай — Аулиеколь — Сурган. 

    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Актюбинская область Ремонт дорог
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
