Стратегически важную трассу отремонтировали в Костанайской области

В регионе завершили работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Костанай — Аулиеколь — Сурган на участках км 3-8 и км 83-96 — от города Тобыл в направлении поселка Аулиеколь, а также от поселка Новонежинка до поселка Аманкарагай. Общая протяженность отремонтированных участков составила 17 километров.

Дорога «Костанай — Аулиеколь — Сурган» имеет стратегическое значение: она соединяет областной центр с магистралью на столицу страны, обеспечивая движение как грузового, так и пассажирского транспорта.

В последний раз капитальные работы на этом участке проводились в 2005–2006 годах, после чего дорожное покрытие постепенно пришло в неудовлетворительное состояние. Средний ремонт позволил полностью восстановить эксплуатационные характеристики дороги. Благодаря ремонту повышен уровень безопасности дорожного движения, снижена аварийность и улучшена пропускная способность трассы.

В рамках проекта провели фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и проложили новое, также укрепили обочины и установили дорожные знаки и нанесли разметку.

