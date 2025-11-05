РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:18, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стратегически важную трассу отремонтировали в Костанайской области

    В Костанайской области завершили средний ремонт автодороги Костанай — Аулиеколь — Сурган, передает агенство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Стратегически важную трассу отремонтировали в Костанайской области
    Фото: Kazinform

    В регионе завершили работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Костанай — Аулиеколь — Сурган на участках км 3-8 и км 83-96 — от города Тобыл в направлении поселка Аулиеколь, а также от поселка Новонежинка до поселка Аманкарагай. Общая протяженность отремонтированных участков составила 17 километров.

    Дорога «Костанай — Аулиеколь — Сурган» имеет стратегическое значение: она соединяет областной центр с магистралью на столицу страны, обеспечивая движение как грузового, так и пассажирского транспорта.

    В последний раз капитальные работы на этом участке проводились в 2005–2006 годах, после чего дорожное покрытие постепенно пришло в неудовлетворительное состояние. Средний ремонт позволил полностью восстановить эксплуатационные характеристики дороги. Благодаря ремонту повышен уровень безопасности дорожного движения, снижена аварийность и улучшена пропускная способность трассы.

    В рамках проекта провели фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и проложили новое, также укрепили обочины и установили дорожные знаки и нанесли разметку.

    Ранее соощалось, что очереди за газом возникли на заправках в Костанайской области.

     

    Анастасия Палагутина
    Автор
