На что нужно обращать внимание при оформлении займа - совет главы АРРФР
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова посоветовала гражданам, при оформлении займа обращать внимание на годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ), передает корреспондент агентства Kazinform.
- Снижение ставки по потребительским кредитам. В настоящее время Агентство совместно с Национальным банком работает над подготовкой совместного нормативного правого акта, в соответствии с которым предельная ставка по потребительским кредитам будет снижена. Но важно принимать во внимание, что это предельная ставка. На самом деле ставки по потребительскими кредитами варьируются между банками, микрофинансовыми организациями, онлайн-кредиторами. Поэтому я бы хотела обратить внимание наших граждан, клиентов банков, чтобы они осознанно принимали решение при подаче заявки на потребительский кредит. Мы видим по банкам, что ставки варьируются от 22% до 36%. Это номинальные ставки. В микрофинансовом секторе, особенно онлайн-кредиторы, кажется, что там небольшая сумма переплаты, но это краткосрочный займ, берут на месяц, там ставка может достигать 20% в месяц, если в годовом исчислении перевести, то это уже будет более 200-300%. Поэтому очень важно осознанно принимать такое решение, сравнивать, какие ставки более выгодны, - отметила Мадина Абылкасымова.
По ее словам, Агентство с января этого года обязало банки, МФО и онлайн-кредиторов при размещении информации о кредитах публиковать три значения: первое - сколько номинальная ставка по кредиту, второе - сколько переплата в абсолютном значении, третье - годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ).
- Поэтому важно все-таки смотреть, по какой ставке брать кредиты, где она ниже, где доступнее. Потом уже обращаться в банк или МФО, где эта ставка ниже. Сама предельная ставка будет снижаться, на нее влияет базовая ставка. На любую ставку по кредиту влияет четыре фактора: базовая ставка - это стоимость денег в экономике, на нее влияет кредитный риск на заемщика, второй - это операционные расходы банка, который он несет расходы при выдаче кредита, у банков эти расходы гораздо ниже чем МФО, третье - это маржа, - добавила глава АРРФР.
19 июня 2024 года Главой государства был подписан Закон по минимизации рисков при кредитовании, защиту прав заемщиков, регулировании финансового рынка и совершенствования исполнительного производства. Закон разработан в реализацию Послания Главы государства от 1 сентября 2023 года о снижении закредитованности населения и повышении финансовой грамотности.
- Во-первых, для снижения долговой нагрузки граждан, имеющих проблемные займы, с 1 июля вводится запрет на предоставление потребительских кредитов при наличии просрочки свыше 90 дней.
- С 20 августа вводится запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам.
- Во-вторых, Законом отменяется особый порядок регулирования микрокредитов сроком до 45 дней с суммой до 50 МРП.
- В качестве дополнительной меры ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки законодательно вводится понятие потребительского кредита. На подзаконном уровне будет определена максимальная сумма потребительского кредита.
- В целях снижения ставок вознаграждения по банковским займам и микрокредитам законом устанавливается требование по соблюдению банками и МФО предельного значения ГЭСВ, размер которого будет определен совместным актом Национального Банка и Агентства.
- Законом вводится новый макропруденциальный норматив – коэффициент долга к доходу заемщика (DTI), который поможет оценивать платежеспособность заемщиков и предотвращать выдачу кредитов, превышающих их финансовые возможности.
- С 1 сентября вступает в силу запрет на выдачу кредитов физическим лицам без согласия их супругов. Это нововведение направлено на защиту интересов семей и предотвращение необдуманного взятия крупных потребительских кредитов одним из супругов. Минимальный размер кредита, при котором требуется получение согласие супруга, а также порядок получения согласия будет определен нормативным актом Агентства.
- С 1 июля 2024 года вводится двухлетний мораторий на уступку займов коллекторам. В течение этого периода кредиторы не смогут передавать просроченные кредиты коллекторам, что даст заемщикам время для урегулирования своей задолженности.
- С 1 мая 2026 года уступка кредитов будет возможна при просрочке свыше 24 месяцев и проведении кредиторами процедур урегулирования. Для поддержки заемщиков, чьи займы уже уступлены коллекторам, с октября 2024 года вводится обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физических лиц.
- Для усиления досудебного порядка урегулирования просроченной задолженности, законом расширяются полномочия банковского омбудсмена по разрешению споров по всем кредитам и введение микрофинансового омбудсмена.
- Для граждан, призванных на срочную воинскую службу, с 20 августа 2024 года отсрочка по банковским займам и микрокредитам будет предоставляться в автоматическом режиме на срок службы и 60 дней после демобилизации без начисления вознаграждения.
- Для обеспечения минимального уровня доходов для заемщиков при взыскании долга будет сохраняться на банковском счете сумма не менее 2 прожиточных минимумов (87 тысяч тенге).
- В целях снижения мошенничества по кредитам с 1 сентября вводится обязанность кредиторов списать долг по кредитам граждан, оформленным при наличии добровольного отказа от получения кредита.