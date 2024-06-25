На что нужно обращать внимание при оформлении займа - совет главы АРРФР

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова посоветовала гражданам, при оформлении займа обращать внимание на годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ), передает корреспондент агентства Kazinform.

- Снижение ставки по потребительским кредитам. В настоящее время Агентство совместно с Национальным банком работает над подготовкой совместного нормативного правого акта, в соответствии с которым предельная ставка по потребительским кредитам будет снижена. Но важно принимать во внимание, что это предельная ставка. На самом деле ставки по потребительскими кредитами варьируются между банками, микрофинансовыми организациями, онлайн-кредиторами. Поэтому я бы хотела обратить внимание наших граждан, клиентов банков, чтобы они осознанно принимали решение при подаче заявки на потребительский кредит. Мы видим по банкам, что ставки варьируются от 22% до 36%. Это номинальные ставки. В микрофинансовом секторе, особенно онлайн-кредиторы, кажется, что там небольшая сумма переплаты, но это краткосрочный займ, берут на месяц, там ставка может достигать 20% в месяц, если в годовом исчислении перевести, то это уже будет более 200-300%. Поэтому очень важно осознанно принимать такое решение, сравнивать, какие ставки более выгодны, - отметила Мадина Абылкасымова.

По ее словам, Агентство с января этого года обязало банки, МФО и онлайн-кредиторов при размещении информации о кредитах публиковать три значения: первое - сколько номинальная ставка по кредиту, второе - сколько переплата в абсолютном значении, третье - годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ).

- Поэтому важно все-таки смотреть, по какой ставке брать кредиты, где она ниже, где доступнее. Потом уже обращаться в банк или МФО, где эта ставка ниже. Сама предельная ставка будет снижаться, на нее влияет базовая ставка. На любую ставку по кредиту влияет четыре фактора: базовая ставка - это стоимость денег в экономике, на нее влияет кредитный риск на заемщика, второй - это операционные расходы банка, который он несет расходы при выдаче кредита, у банков эти расходы гораздо ниже чем МФО, третье - это маржа, - добавила глава АРРФР.

19 июня 2024 года Главой государства был подписан Закон по минимизации рисков при кредитовании, защиту прав заемщиков, регулировании финансового рынка и совершенствования исполнительного производства. Закон разработан в реализацию Послания Главы государства от 1 сентября 2023 года о снижении закредитованности населения и повышении финансовой грамотности.