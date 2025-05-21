На что делает акцент Казахстан в рамках СВМДА

«Деловой совет СВМДА - это реальный механизм, который помогает предпринимателям наших стран находить друг друга, расширять рынки сбыта и выстраивать долгосрочные партнерства», - подчеркнул председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков.

Промышленный рост и роль МСБ

Согласно озвученным данным, в 2024 году индекс промышленного производства в Казахстане составил 106%, а уже в первом квартале 2025 года рост в обрабатывающем секторе достиг 8,7%. Основными драйверами стали машиностроение (рост на 17,7%), пищевая промышленность (рост на 13,2%) и производство металлических изделий (рост на 28,7%).

Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса, как важного звена в глобальных производственных цепочках.

«Малый и средний бизнес обладают гибкостью и инновационностью, необходимыми для адаптации к международным рынкам. Их интеграция в транснациональные проекты - наш стратегический приоритет», - подчеркнули представители Национальной палаты «Атамекен».

Успешные проекты с участием стран СВМДА

В рамках выступления были представлены конкретные примеры успешной кооперации с рядом стран:

- Запуск Международного Транскаспийского транспортного маршрута, соединяющего Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан и Европу.

- Открытие логистического центра Azersun Holding в СЭЗ порта Актау для агроэкспорта.

- Совместное производство продуктов питания с турецкой Okan Holding, экспортируемых в СНГ и Монголию.

- Индустриальный парк YDA в Астане - производственная база для мебели, оборудования и модульных зданий.

- Производство автомобилей JAC в кооперации с китайскими партнерами.

- Ввод в эксплуатацию ветряных и солнечных электростанций в четырех регионах Казахстана.

- Запуск перерабатывающего завода Sin Yuan Steel в Шымкенте.

- Привлечение инвестиций и улучшение бизнес-климата

Особое внимание уделено вопросам инвестклимата. Казахстан запустил Национальную цифровую инвестиционную платформу, на которой размещен реестр из 1280 проектов общей стоимостью $87,6 млрд. Платформа позволяет в режиме онлайн отслеживать реализацию проектов и взаимодействовать с государственными органами.

«Сегодня важно принимать инвестиционные решения не через месяцы, а здесь и сейчас. Мы создали инструмент, который делает это возможным», - сообщили в «Атамекен».

Палата также оказывает сопровождение инвестиционных проектов «под ключ», включая налоговые льготы, инфраструктурную поддержку, юридический консалтинг и помощь в устранении административных барьеров.

Поддержка экспорта и сервис для бизнеса

Внешнеторговая палата Казахстана расширяет перечень услуг для экспортеров и инвесторов. Ожидается запуск нового цифрового сервиса «eGov Business», который позволит МСБ получать доступ к государственным услугам в упрощенном режиме.

«Мы строим справедливую, конкурентную и прозрачную бизнес-среду. Казахстан открыт для инвестиций и готов к партнерству», - заключили представители делегации.

Напомним, в 2024-2026 годах председательство в организации осуществляет Азербайджан. В этот период Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) также возглавляет Деловой совет, активно продвигая повестку инклюзивного и устойчивого экономического роста в регионе.

Ранее в Баку заявили о решимости углублять кооперацию со странами-участницами СВМДА. При этом акценты будут делаться на региональном сотрудничестве в транспортной сфере.