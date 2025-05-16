Азербайджан нацелился на транспортную интеграцию Азии

Выступая на заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заместитель начальника отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азер Алиев заявил о решимости Баку углублять кооперацию со странами-участницами инициативы.

- Транспорт и логистика - это не просто отрасли, где полезно работать вместе. Это жизненная необходимость для устойчивого развития региона, - отметил Алиев.

Азербайджан в этом году возглавляет СВМДА - международную площадку, объединяющую более 20 стран Азии для укрепления доверия и взаимодействия. В условиях растущей глобальной нестабильности страна делает ставку на развитие инфраструктуры и логистических коридоров как путь к стабильности и процветанию региона.

фото: aircenter.az

По словам Алиева, речь идет не только о строительстве дорог и железнодорожных линий, но и о более глубокой интеграции: от синхронизации таможенных процедур до внедрения общих цифровых стандартов.

- Мы открыты к активному взаимодействию со всеми государствами-участниками СВМДА и заинтересованными сторонами ради создания более взаимосвязанного и устойчивого региона, - подчеркнул он.

Эксперты считают, что инициативы Азербайджана могут дать толчок к формированию нового логистического ландшафта Азии, где эффективность транспортных потоков станет ключом к экономическому росту.

СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) - это многосторонняя международная платформа, созданная для укрепления мира, безопасности и стабильности в Азии через диалог и сотрудничество между странами региона.

Ранее сообщалось, что в ближайшие время начнет работу Совместный Транспортный комитет Ирана и Азербайджана.

За последний год объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62% — это 4,5 млн тонн грузов.