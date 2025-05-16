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    22:07, 15 Май 2025 | GMT +5

    Азербайджан нацелился на транспортную интеграцию Азии

    Азербайджан усиливает акценты на региональном сотрудничестве в транспортной сфере, видя в этом не просто перспективу, а необходимость, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    СВМДА
    фото: aircenter.az

    Выступая на заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заместитель начальника отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азер Алиев заявил о решимости Баку углублять кооперацию со странами-участницами инициативы.

    - Транспорт и логистика - это не просто отрасли, где полезно работать вместе. Это жизненная необходимость для устойчивого развития региона, - отметил Алиев.

    Азербайджан в этом году возглавляет СВМДА - международную площадку, объединяющую более 20 стран Азии для укрепления доверия и взаимодействия. В условиях растущей глобальной нестабильности страна делает ставку на развитие инфраструктуры и логистических коридоров как путь к стабильности и процветанию региона.

    железная дорога, перевозки
    фото: aircenter.az

    По словам Алиева, речь идет не только о строительстве дорог и железнодорожных линий, но и о более глубокой интеграции: от синхронизации таможенных процедур до внедрения общих цифровых стандартов.

    - Мы открыты к активному взаимодействию со всеми государствами-участниками СВМДА и заинтересованными сторонами ради создания более взаимосвязанного и устойчивого региона, - подчеркнул он.

    Эксперты считают, что инициативы Азербайджана могут дать толчок к формированию нового логистического ландшафта Азии, где эффективность транспортных потоков станет ключом к экономическому росту.

    СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) - это многосторонняя международная платформа, созданная для укрепления мира, безопасности и стабильности в Азии через диалог и сотрудничество между странами региона.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие время начнет работу Совместный Транспортный комитет Ирана и Азербайджана.

    За последний год объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62% — это 4,5 млн тонн грузов.

     

    Теги:
    СВМДА Логистика Транспорт Азербайджан
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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