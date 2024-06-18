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    14:00, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    На Чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ Казахстан выиграл 30 медалей

    нок
    Фото: НОК

    В Районге (Таиланд) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, в котором принимали участие спортсмены из 17 государств. Казахстанские спортсмены в двух возрастных категориях - среди юниоров и молодежи завоевали 30 наград различного достоинства, передаёт корреспондент агентства Kazinform 

    Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, в активе наших гребцов 11 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей. Данный результат характеризует, что в нашей стране подрастает достойная смена нынешним лидерам национальной команды.

    Напомним, в гребле на байдарках и каноэ у Казахстана 3 неименных лицензии, а также путёвки в каноэ-двойке на дистанции 500 м (завоевали квоту Маргарита Бровкова и Руфина Искакова), в каноэ-двойке на дистанции 500 м (завоевали квоту Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров), байдарка-двойка 500 м (завоевали квоту Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла).

    Ранее о своих олимпийских притязаниях и подготовке к главным стартам планеты рассказали лидеры нашей команды Руфина Искакова и Сергей Емельянов.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Олимпиада Гребля на байдарках и каноэ Медаль НОК
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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