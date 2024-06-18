На Чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ Казахстан выиграл 30 медалей

В Районге (Таиланд) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, в котором принимали участие спортсмены из 17 государств. Казахстанские спортсмены в двух возрастных категориях - среди юниоров и молодежи завоевали 30 наград различного достоинства, передаёт корреспондент агентства Kazinform

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, в активе наших гребцов 11 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей. Данный результат характеризует, что в нашей стране подрастает достойная смена нынешним лидерам национальной команды.

Напомним, в гребле на байдарках и каноэ у Казахстана 3 неименных лицензии, а также путёвки в каноэ-двойке на дистанции 500 м (завоевали квоту Маргарита Бровкова и Руфина Искакова), в каноэ-двойке на дистанции 500 м (завоевали квоту Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров), байдарка-двойка 500 м (завоевали квоту Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла).

Ранее о своих олимпийских притязаниях и подготовке к главным стартам планеты рассказали лидеры нашей команды Руфина Искакова и Сергей Емельянов.