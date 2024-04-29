На большей части Казахстана пройдут дожди с грозами

Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории РК. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

29 апреля пройдут дожди с грозами, в горных районах юга-востока — осадки в виде дождя и снега.

— И только на юго-западе, северо-западе и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере — град, на юго-западе, юге — шквал, пыльная буря, на юго-востоке — туман, — сказала пресс-секретарь на площадке в СЦК.

Алина Исмагулова добавила, что ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки — 2 градуса.

На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской, на севере области Жетысу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.