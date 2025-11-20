РУ
    09:29, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мясной магазин горел в Косшы

    Спасателям удалость оперативно ликвидировать возгорание на площади шести квадратных метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолиснкой области, 20 ноября в городе Косшы произошло возгорание кровли в помещении мясного магазина.

    — Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар на площади 6 кв. м. Общая площадь помещения — 300 кв. м. Пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших нет, — прокомментировал официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

    Фото: ДЧС Акмолиснкой области

    Как добавили в ведомстве, причина возгорания устанавливается.

    Спасатели в очередной раз призвали акмолинцев и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

    Ранее МЧС озвучило предварительную причину пожара в Туркестанской области. 

