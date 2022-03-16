Мы действительно приступили к постройке Нового Казахстана - председатель «Ассамблея жастары»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель представительства РОО «Ассамблея жастары» Алматинской области Руфина Усанова высказалась о Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня послушали Послание Президента народу Казахстана. Очень много реформ было озвучено. Мы, конечно, их поддержим и приступим к реализации. Самое главное хотела бы отметить, для меня как члена Ассамблеи народа Казахстана, очень важно, что теперь в Мажилисе и Сенате будут выделяться квоты для членов АНК. Если в Мажилисе Парламента раньше были представлены 9 человек, то будет только 5, но на Сенат будет выделено 5 квот. Это конечно же служит стимулом для дальнейшей более продуктивной работы. Также очень приятно отметить, что Семей будет центром Абайской области. Думаю, это правильное решение, так как великому Абаю мы должны оказать такую честь. Также приятно, что теперь Капшагай будет носить имя великого казахстанского политика Динмухамеда Кунаева. Это дань чести и уважения человеку, внесшему большой вклад в развитие Казахстана!», - отметила она.

Она также высказалась об упрощении процедуры регистрации партий.

«Создание партий теперь намного упростилось. Если раньше требовалось 20 тысяч членов для того, чтобы зарегистрировать политическую партию, то эта цифра уменьшилась в четыре раза и сейчас достаточно 5 тысяч человек, чтобы создать партию. Я думаю это огромная возможность для всех желающих участвовать в политической жизни страны и естественно здоровая конкуренция улучшает результаты работы всех организаций, входящих в эту сферу. Я думаю, что число партий теперь увеличится», - добавила она.

Кроме того, спикер поддержала решение Президента запретить акимам и их заместителям быть в составе политической партий.

«Акимы теперь не будут членами партий, и тот факт, что сам Президент уходит из правления партии говорит о том, что сегодня мы действительно приступили к постройке Нового Независимого Казахстана», - заявила Руфина Усанова.