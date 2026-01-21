МВД опровергло информацию о получении элитных квартир в Алматы

В сети появилась информация о том, что элитные квартиры в Алматы планируется безвозмездно передать силовым структурам. По данным паблика, недвижимость находилась на балансе департамента государственного имущества Министерства финансов РК по Алматы и была размещена на сайте государственного аукциона. Общая стоимость недвижимости оценивается в 3,2 млрд тенге.

В Министерстве внутренних дел РК опровергнули информацию о получении элитных квартир. Там заявили, что указанная недвижимость ведомству не передавалась и на его балансе не числится.

— Указанные объекты недвижимого имущества Министерству внутренних дел РК не передавались и на балансе органов внутренних дел не состоят. Вместе с тем, структурные подразделения МВД Республики Казахстан указанные квартиры в свое ведение не принимали, фактически не используют и не планируют использовать для служебных либо иных целей, — сообщили в пресс-службе МВД.

В министерстве добавили, что органы внутренних дел не занимаются вопросами передачи, использования и содержания этого дорогостоящего жилья.

— В связи с изложенным вопросы, касающиеся оснований передачи, целей использования, источников финансирования ремонта и содержания, а также оценки целесообразности распоряжения указанными объектами недвижимости не относятся к компетенции ОВД Республики Казахстан, — говорится в ответе МВД.

Отметим, Esentai City — это жилой комплекс премиум-класса в Алматы, расположенный вдоль реки Есентай на проспекте Аль-Фараби. Проект позиционировался как «город в городе» с элитным жильем и развитой инфраструктурой. Однако в последние годы он оказался в центре резонансного уголовного расследования.