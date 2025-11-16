Мужская сборная Казахстана по стрельбе завоевала историческую «бронзу» на ЧМ в Египте

В составе мужской сборной Казахстана — Никита Чирюкин, Кирилл Федькин и Артемий Кабаков.

В ходе соревнований наши спортсмены опередили таких сильных соперников, как двукратный чемпион мира Павло Коростылёв и Максим Городинец (Украина), а также серебряный призёр Олимпиады в Париже и двукратный чемпион мира Юсуф Дикеч (Турция).

А в личном зачёте Никита Чирюкин занял 7-е место, не дотянув всего 1 очко до бронзы.

Южная Корея — 1 711 очков;

Китай — 1700 очков;

Казахстан — 1699 очков.

Напомним, ранее женская сборная также завоевала бронзовую медаль в командном соревновании по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений.