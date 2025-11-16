Мужская сборная Казахстана по стрельбе завоевала историческую «бронзу» на ЧМ в Египте
На чемпионате мира по стрельбе, который проходит в столице Египта Каире, мужская сборная РК завоевала бронзовую медаль в упражнении «стрельба из малокалиберного пистолета с 25 метров», передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.
В составе мужской сборной Казахстана — Никита Чирюкин, Кирилл Федькин и Артемий Кабаков.
В ходе соревнований наши спортсмены опередили таких сильных соперников, как двукратный чемпион мира Павло Коростылёв и Максим Городинец (Украина), а также серебряный призёр Олимпиады в Париже и двукратный чемпион мира Юсуф Дикеч (Турция).
А в личном зачёте Никита Чирюкин занял 7-е место, не дотянув всего 1 очко до бронзы.
- Южная Корея — 1 711 очков;
- Китай — 1700 очков;
- Казахстан — 1699 очков.
Напомним, ранее женская сборная также завоевала бронзовую медаль в командном соревновании по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений.