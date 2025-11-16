РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:07, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мужская сборная Казахстана по стрельбе завоевала историческую «бронзу» на ЧМ в Египте

    На чемпионате мира по стрельбе, который проходит в столице Египта Каире, мужская сборная РК завоевала бронзовую медаль в упражнении «стрельба из малокалиберного пистолета с 25 метров», передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК.

    Мужская сборная Казахстана по стрельбе завоевала историческую «бронзу» на ЧМ в Египте
    Фото: МТС РК

    В составе мужской сборной Казахстана — Никита Чирюкин, Кирилл Федькин и Артемий Кабаков.

    В ходе соревнований наши спортсмены опередили таких сильных соперников, как двукратный чемпион мира Павло Коростылёв и Максим Городинец (Украина), а также серебряный призёр Олимпиады в Париже и двукратный чемпион мира Юсуф Дикеч (Турция).

    А в личном зачёте Никита Чирюкин занял 7-е место, не дотянув всего 1 очко до бронзы.

    • Южная Корея — 1 711 очков;
    • Китай — 1700 очков;
    • Казахстан — 1699 очков.

    Напомним, ранее женская сборная также завоевала бронзовую медаль в командном соревновании по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба Сборная Казахстана Мужчины Египет
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают