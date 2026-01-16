Мужчину задержали по подозрению в убийстве жены в Талгаре

По информации департамента полиции региона, 14 января был задержан и водворен в изолятор временного содержания 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве жительницы села Рыскулов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что в ходе семейного конфликта сельчанин нанес два ножевых ранения гражданской супруге, в результате чего спустя несколько часов пострадавшая скончалась. Женщину с ранами обнаружили родственники. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства, — сообщили в пресс-службе ДП.

Ранее в Алматинской области был осужден мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес потерпевшему два ножевых ранения кухонным ножом в область грудной клетки и брюшной полости. Полученные телесные повреждения представляли опасность для жизни.