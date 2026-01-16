РУ
    20:06, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Мужчину задержали по подозрению в убийстве жены в Талгаре

    Полиция Алматинской области возбудила уголовное дело по факту убийства женщины в Талгарском районе, передает агентство Kazinform.

    Сотрудники Минобороны Кыргызстана задержаны за коррупцию
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    По информации департамента полиции региона, 14 января был задержан и водворен в изолятор временного содержания 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве жительницы села Рыскулов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Предварительно установлено, что в ходе семейного конфликта сельчанин нанес два ножевых ранения гражданской супруге, в результате чего спустя несколько часов пострадавшая скончалась. Женщину с ранами обнаружили родственники. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого.

    — В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства, — сообщили в пресс-службе ДП.

    Ранее в Алматинской области был осужден мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес потерпевшему два ножевых ранения кухонным ножом в область грудной клетки и брюшной полости. Полученные телесные повреждения представляли опасность для жизни. 

    Теги:
    Талгар Убийство Уголовное дело Задержания
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
