Мужчина попал в реанимацию после удара током у подъезда в Усть-Каменогорске

Инцидент произошел вечером 25 декабря в доме № 31 по улице Протозанова, в первом подъезде.

По предварительным данным, мужчину ударило током у дверного проема, от удара его отбросило в сторону. Прибывшие медики зафиксировали остановку сердца и провели реанимационные мероприятия, после чего пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время он находится в реанимации.

Жители дома сообщают, что опасность сохранялась длительное время.

— Домофонная дверь уже около месяца била током. Мы обращались, но проблему так и не устранили. В подъезде живет много пожилых людей, мы боялись, что рано или поздно это закончится бедой, — рассказали жильцы дома.

В акимате Усть-Каменогорска подтвердили факт происшествия и сообщили о принятых мерах.

— В доме по адресу улица Протозанова, 31, подъезд 1, был зафиксирован факт поражения электрическим током. Источником, предположительно, являлся домофон. На место выехали представители отдела жилищных отношений и Центра территориального управления. В настоящее время приняты меры по обесточиванию оборудования с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, — сообщили в акимате Усть-Каменогорска.

К настоящему моменту стало известно, что причина утечки электрического тока установлена и угроза устранена.

— Причиной поражения электрическим током стала прожекторная лампа, установленная в дверном проеме. Оборудование отключено, угрозы для жизни и здоровья граждан в настоящее время нет. Ответственность за происшествие будет установлена соответствующими органами, — уточнили в акимате города.

Обстоятельства происшествия уточняются.

