    02:30, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мужчина попал в реанимацию после удара током у подъезда в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске мужчина получил тяжелое поражение электрическим током у входа в жилой дом и был госпитализирован в реанимацию, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    подъезд
    Фото: Freepik

    Инцидент произошел вечером 25 декабря в доме № 31 по улице Протозанова, в первом подъезде. 

    По предварительным данным, мужчину ударило током у дверного проема, от удара его отбросило в сторону. Прибывшие медики зафиксировали остановку сердца и провели реанимационные мероприятия, после чего пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время он находится в реанимации.

    Жители дома сообщают, что опасность сохранялась длительное время.

    — Домофонная дверь уже около месяца била током. Мы обращались, но проблему так и не устранили. В подъезде живет много пожилых людей, мы боялись, что рано или поздно это закончится бедой, — рассказали жильцы дома.

    В акимате Усть-Каменогорска подтвердили факт происшествия и сообщили о принятых мерах.

    — В доме по адресу улица Протозанова, 31, подъезд 1, был зафиксирован факт поражения электрическим током. Источником, предположительно, являлся домофон. На место выехали представители отдела жилищных отношений и Центра территориального управления. В настоящее время приняты меры по обесточиванию оборудования с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, — сообщили в акимате Усть-Каменогорска.

    К настоящему моменту стало известно, что причина утечки электрического тока установлена и угроза устранена.

    — Причиной поражения электрическим током стала прожекторная лампа, установленная в дверном проеме. Оборудование отключено, угрозы для жизни и здоровья граждан в настоящее время нет. Ответственность за происшествие будет установлена соответствующими органами, — уточнили в акимате города.

    Обстоятельства происшествия уточняются.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область ЖКХ Происшествия Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
