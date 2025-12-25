РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:40, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Запах короткого замыкания почувствовали в метро Алматы

    На одной из станций алматинского метро появился запах горелой проводки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Что изменится в метро Алматы после гибели человека
    Фото: wikipedia.org

    В сети появилась информация о том, что на станции «Абай» что-то загорелось. Видео из метро опубликовали в пабликах Алматы.

    Информацию прокомментировали в городском метрополитене.

    — На станции метро Абай в 18:04 появился запах короткого замыкания. Машинистом оперативно приняты соответствующие меры по остановке подвижного состава и высадке пассажиров. 18:20 состав направлен в депо для проверки, — рассказали в метрополитене.

    Там отметили, что причины выясняются. Задействован резервный состав, движение поездов восстановлено в течение 15 минут.

    — Сейчас метрополитен работает в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — добавили в администрации.

    Ситуацию прокомментировали также в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

    — На пульт 112 ДЧС Алматы поступил вызов от диспетчера метрополитена о том, что на станции метро «Абай» предварительно произошло короткое замыкание. Незамедлительно на место были направлены силы и средства ДЧС. В ходе осмотра открытого горения не установлено, — отметили в ДЧС.

    Напомним, 1 декабря алматинский метрополитен отметил 14-летие со дня открытия. С момента запуска линии метрополитеном перевезено свыше 200 миллионов пассажиров, а ежедневно подземка обслуживает более 120 тысяч пассажиров.

    Теги:
    ДЧС МЧС Соцсети Алматы Метро Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
