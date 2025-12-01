Более 200 млн пассажиров: метрополитен Алматы отмечает 14-летие
Сегодня Алматинский метрополитен отмечает 14-летие со дня открытия. За эти годы метро стало одним из важнейших и самых надежных видов городского транспорта, обеспечивающим быстрые, безопасные и экологичные перевозки для жителей и гостей Алматы, передает агентство Kazinform.
С момента запуска линии метрополитеном перевезено свыше 200 миллионов пассажиров, а ежедневно подземка обслуживает более 120 тысяч пассажиров.
Бесперебойная работа метро обеспечивается усилиями более чем 1500 специалистов — машинистов, инженеров, диспетчеров, кассиров, дежурных по станциям, сотрудников службы безопасности и многих других профессионалов.
Алматинский метрополитен продолжает активное развитие. В западном направлении реализуется масштабный проект расширения линии. В настоящее время близится к завершению строительство станции «Қалқаман», а также продолжается проектирование еще трех последующих станций вплоть до рынка «Барлық».
Развитие метрополитена является важным шагом в улучшении транспортной системы города, повышении мобильности населения и создании комфортной городской среды.