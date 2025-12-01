РУ
    15:40, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 200 млн пассажиров: метрополитен Алматы отмечает 14-летие

    Сегодня Алматинский метрополитен отмечает 14-летие со дня открытия. За эти годы метро стало одним из важнейших и самых надежных видов городского транспорта, обеспечивающим быстрые, безопасные и экологичные перевозки для жителей и гостей Алматы, передает агентство Kazinform.

    Фото: пресс-служба КГП «Метрополитен г. Алматы»

    С момента запуска линии метрополитеном перевезено свыше 200 миллионов пассажиров, а ежедневно подземка обслуживает более 120 тысяч пассажиров.

    Фото: пресс-служба КГП «Метрополитен г. Алматы»

    Бесперебойная работа метро обеспечивается усилиями более чем 1500 специалистов — машинистов, инженеров, диспетчеров, кассиров, дежурных по станциям, сотрудников службы безопасности и многих других профессионалов.

    Фото: пресс-служба КГП «Метрополитен г. Алматы»

    Алматинский метрополитен продолжает активное развитие. В западном направлении реализуется масштабный проект расширения линии. В настоящее время близится к завершению строительство станции «Қалқаман», а также продолжается проектирование еще трех последующих станций вплоть до рынка «Барлық».

    Фото: пресс-служба КГП «Метрополитен г. Алматы»

    Развитие метрополитена является важным шагом в улучшении транспортной системы города, повышении мобильности населения и создании комфортной городской среды.

    Диана Калманбаева
    Автор
