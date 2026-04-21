Мужчина погиб после падения в арык во время дождя в Алматы

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в арыке было обнаружено тело мужчины, который, по предварительным данным, упал во время дождя и мог быть унесен потоком воды в трубу. Сообщалось, что коммунальные службы, прибывшие для очистки арыка от засора, обнаружили тело.

В департаменте полиции города ответили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

— Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал в арык. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, иные обстоятельства устанавливаются.

Отметим, 16–17 апреля в Алматы прошли продолжительные дожди, в связи с чем коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы.

Спасатели в период неблагоприятной погоды рекомендовали воздержаться от походов в горы, а автомобилистам — не оставлять транспорт под деревьями.