телерадиокомплекс президента РК
    22:38, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Мужчина погиб после падения в арык во время дождя в Алматы

    Несчастный случай произошел в Алматы — мужчина упал в арык и погиб, передает агентство Kazinform.

    арыки Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в арыке было обнаружено тело мужчины, который, по предварительным данным, упал во время дождя и мог быть унесен потоком воды в трубу. Сообщалось, что коммунальные службы, прибывшие для очистки арыка от засора, обнаружили тело. 

    В департаменте полиции города ответили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

    — Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал в арык. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, иные обстоятельства устанавливаются.

    Отметим, 16–17 апреля в Алматы прошли продолжительные дожди, в связи с чем коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. 

    Спасатели в период неблагоприятной погоды рекомендовали воздержаться от походов в горы, а автомобилистам — не оставлять транспорт под деревьями. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
