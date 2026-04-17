РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:20, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Алматинцев предупредили о сильном ветре, дожде и граде

    17 апреля в Алматы ожидается ухудшение погодных условий: временами пройдут сильные дожди с грозами, днем возможен град, передает агентство Kazinform.

    дорога
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на штормовое предупреждение Казгидромет, в городе прогнозируется северо-западный ветер с порывами до 15–20 м/с.

    В горных районах Иле-Алатау, включая территории Медеуского и Бостандыкского районов, ожидаются сильные осадки — дождь, снег и гроза.

    — Днем возможны град и шквалистый ветер. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный. Порывы составят 17–22 м/с, ночью местами усилятся до 23–28 м/с, — говорится в сообщении.

    В связи с неблагоприятной погодой спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы. Автовладельцам советуют не оставлять машины под деревьями.

    При усилении ветра жителям рекомендуется по возможности оставаться в помещениях, плотно закрывать окна и двери, а также убрать с балконов и дворов предметы, которые может унести ветром.

    На улице следует укрываться в зданиях — подъездах или магазинах — и избегать нахождения под деревьями, рекламными конструкциями и у стен домов. Особую опасность представляют линии электропередачи и оборванные провода.

    Ранее синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде на 16–18 апреля.

    Теги:
    Погода Дожди Сильный ветер Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают