Алматинцев предупредили о сильном ветре, дожде и граде
17 апреля в Алматы ожидается ухудшение погодных условий: временами пройдут сильные дожди с грозами, днем возможен град, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на штормовое предупреждение Казгидромет, в городе прогнозируется северо-западный ветер с порывами до 15–20 м/с.
В горных районах Иле-Алатау, включая территории Медеуского и Бостандыкского районов, ожидаются сильные осадки — дождь, снег и гроза.
— Днем возможны град и шквалистый ветер. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный. Порывы составят 17–22 м/с, ночью местами усилятся до 23–28 м/с, — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятной погодой спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы. Автовладельцам советуют не оставлять машины под деревьями.
При усилении ветра жителям рекомендуется по возможности оставаться в помещениях, плотно закрывать окна и двери, а также убрать с балконов и дворов предметы, которые может унести ветром.
На улице следует укрываться в зданиях — подъездах или магазинах — и избегать нахождения под деревьями, рекламными конструкциями и у стен домов. Особую опасность представляют линии электропередачи и оборванные провода.
