Алматинцев предупредили о сильном ветре, дожде и граде

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на штормовое предупреждение Казгидромет, в городе прогнозируется северо-западный ветер с порывами до 15–20 м/с.

В горных районах Иле-Алатау, включая территории Медеуского и Бостандыкского районов, ожидаются сильные осадки — дождь, снег и гроза.

— Днем возможны град и шквалистый ветер. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный. Порывы составят 17–22 м/с, ночью местами усилятся до 23–28 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятной погодой спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы. Автовладельцам советуют не оставлять машины под деревьями.

При усилении ветра жителям рекомендуется по возможности оставаться в помещениях, плотно закрывать окна и двери, а также убрать с балконов и дворов предметы, которые может унести ветром.

На улице следует укрываться в зданиях — подъездах или магазинах — и избегать нахождения под деревьями, рекламными конструкциями и у стен домов. Особую опасность представляют линии электропередачи и оборванные провода.

