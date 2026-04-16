Коммунальные службы Алматы перевели в режим готовности к ливням

В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города, организовано круглосуточное дежурство ГКП «Алматы Тазалык» и подрядных организаций. В работах задействовано 104 единицы специализированной техники, 74 мотопомпы и 12 ассенизаторских машин, из которых девять размещены в местах возможных подтоплений.

Сформировано 75 оперативных бригад (425 дорожных рабочих), подготовлено 2300 мешков с песком. Общий суточный выход дорожных рабочих составляет 2710 человек.

Дополнительно дежурит служба спасения города Алматы, задействовано 15 мотопомп и одна ассенизаторская машина. По линии департамента по чрезвычайным ситуациям привлечены 53 единицы техники и 240 человек личного состава.

По прогнозу РГП «Казгидромет», 16 апреля ожидается пасмурная погода, с 16:00 до 02:00 17 апреля временами сильный дождь до 17 мм, гроза, порывы ветра до 15–18 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°С.

17 апреля с 11:00 до конца суток прогнозируется дождь до 12 мм, гроза, ветер до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°С, днем +11…+13°С.

Службы продолжают мониторинг ситуации и при необходимости оперативно принимают меры для обеспечения безопасности жителей и гостей города.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в 17 регионах Казахстана на 16 апреля. По данным синоптиков, дожди со снегом ожидаются по Казахстану.