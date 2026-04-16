Дожди со снегом ожидаются по Казахстану

16 апреля ночью на западе, в центре области Жетысу ожидаются дождь, гроза, в горных районах области осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза, в горных районах области град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Мангистауской области ожидаются дождь, на севере, востоке, в центре области временами сильный дождь, гроза, град, днем на западе, юге, в центре области дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20, на востоке, юге, в центре области временами 25 м/с, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на востоке области небольшие осадки (дождь с переходом в снег). На западе, юге, востоке области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на севере, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный утром и днем на юго-западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Актюбинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20, на востоке, юге области временами 23-28 м/с.

На юге Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северный на юге области порывы 18 м/с.

На гидрологическом посту р. Есиль в Петропавловске (Северо-Казахстанская обл.) продолжается повышение уровня воды (за сутки на 26 см). Уровень воды на 8:00 составил 902 см (опасный уровень — 940 см). При достижении этого уровня наблюдается выход воды на пойму п. Борки. Подъем уровня воды на реке обусловлен добеганием талого стока с боковых притоков и среднего течения реки Есиль. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды Сергеевского водохранилища за счет прихода второй волны с Акмолинской области.

Ночью на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Алматинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, востоке, юге, в центре области дождь, гроза, на юге области временами сильный дождь. В горных районах области осадки, гроза, днем временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). В центре области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, на западе, востоке, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. На севере, западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки, гололед, на севере области временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Нночью на западе, севере области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с.

Ночью на юге, востоке в Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза, на юге, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. В горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, западе Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.