РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:12, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Туркестанской области

    В Сайрамском районе бытовой конфликт закончился выстрелом. Мужчина применил травматическое оружие против своего знакомого. По факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Туркестанской области
    Кадр из видео ДП Туркестанской области

    Инцидент получил огласку после публикации видео в социальных сетях. На кадрах видно оцепление и большое количество патрульных автомобилей. В полиции подтвердили, что выезд был связан со стрельбой.

    Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Туркестанской области
    Кадр из видео ДП Туркестанской области

    В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что подозреваемый установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался житель Сайрамского района. Его поместили в изолятор временного содержания. Травматический пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела.

    Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Туркестанской области
    Кадр из видео ДП Туркестанской области

    По предварительным данным, конфликт произошел на почве личной неприязни. Во время ссоры мужчина выстрелил в сторону знакомого.

    Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет, после осмотра он был отпущен домой.

    Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Туркестанской области
    Кадр из видео ДП Туркестанской области

    — Любые попытки выяснять отношения с применением оружия, в том числе травматического, будут получать жесткую правовую оценку. Ни один факт вооруженного насилия не останется без принципиального реагирования, — заявили в областном департаменте полиции.

    Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Туркестанской области
    Кадр из видео ДП Туркестанской области

    Следственные действия продолжаются, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается изъятие оружия, похищенного во время январских событий.

     

    Теги:
    Стрельба Туркестанская область Полиция Происшествия
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум