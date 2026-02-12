Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в Туркестанской области

Инцидент получил огласку после публикации видео в социальных сетях. На кадрах видно оцепление и большое количество патрульных автомобилей. В полиции подтвердили, что выезд был связан со стрельбой.

Кадр из видео ДП Туркестанской области

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что подозреваемый установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался житель Сайрамского района. Его поместили в изолятор временного содержания. Травматический пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела.

Кадр из видео ДП Туркестанской области

По предварительным данным, конфликт произошел на почве личной неприязни. Во время ссоры мужчина выстрелил в сторону знакомого.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет, после осмотра он был отпущен домой.

Кадр из видео ДП Туркестанской области

— Любые попытки выяснять отношения с применением оружия, в том числе травматического, будут получать жесткую правовую оценку. Ни один факт вооруженного насилия не останется без принципиального реагирования, — заявили в областном департаменте полиции.

Кадр из видео ДП Туркестанской области

Следственные действия продолжаются, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается изъятие оружия, похищенного во время январских событий.