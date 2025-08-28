РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:04, 28 Август 2025 | GMT +5

    Муж беременной женщины избил фельдшера в Туркестане

    Инцидент произошел при осмотре беременной женщины в Туркестане. 26-летний фельдшер скорой помощи начал проводить пальпацию живота пациентки, когда супруг женщины напал на него и нанес побои, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: pixabay.com

    Пострадавшего госпитализировали в отделение травматологии с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб параорбитальной области с гематомой. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

    Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Начальник департамента полиции Мурат Кабденов сообщил, что дело находится на его личном контроле.

    — Проводятся необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение. В рамках принципа «Закон и порядок» мы гарантируем неотвратимость наказания за противоправные действия. Дело находится на моем личном контроле, — заявил начальник ДП Туркестанской области, генерал-майор М. Кабденов.

    Отметим, что в Казахстане ежегодно фиксируется более 30 нападений на медицинских работников. В последнее время случаи агрессии в отношении медработников участились. Президент поручил Правительству ужесточить наказание. Эксперты считают, что необходимо закрепить особый правовой статус по аналогии с педагогами.

    В свою очередь, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова сообщила, что за нападение на медиков могут ввести до 15 лет лишения свободы.

     

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
