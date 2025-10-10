Музей искусства открыли в Астане

Открытие первого такого музея в Астане будет способствовать популяризации национальной культуры и ремесленного творчества.

— Музыкальные инструменты и одежда — часть нашего национального наследия, отражающего историю, менталитет и культуру народа. Как вам известно, недавно мы открыли Фонд креативных индустрий. Поскольку ремесленничество — часть креативной индустрии, предлагаю открыть его офис на базе филиала музея. Фонд и музей смогут посещать туристы и иностранные гости, что будет способствовать продвижению нашей национальной культуры как в Казахстане, так и за рубежом, — сказала министр Аида Балаева.

Отмечается, что артисты коллектива самостоятельно изготавливают музыкальные инструменты и создают авторские композиции.

Помимо этого имеется зал национальной одежды и собственная мастерская.

Музей искусства разместился в историческом здании бывшей школы, построенной в конце XIX века. В 1982 году объект был включён в список памятников истории и культуры республиканского значения и взят под охрану государства. На базе музея будет работать специальная мастерская по реконструкции и сохранению древних музыкальных инструментов.

Новый музей функционирует на базе городской дирекции объединённых музеев, в состав которой также входят мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» и Музей Сакена Сейфуллина.

Ранее сообщалось, что музей с VR-технологиями появится на месте мавзолея Райымбек батыра в Алматы.