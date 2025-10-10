Музей искусства открыли в Астане
В музее представлено более 1600 экземпляров национальных музыкальных инструментов. Особое внимание уделено редким и почти забытым: таким как желбуаз, мес сырнай, уілдек, тастауық и другие, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
Открытие первого такого музея в Астане будет способствовать популяризации национальной культуры и ремесленного творчества.
— Музыкальные инструменты и одежда — часть нашего национального наследия, отражающего историю, менталитет и культуру народа. Как вам известно, недавно мы открыли Фонд креативных индустрий. Поскольку ремесленничество — часть креативной индустрии, предлагаю открыть его офис на базе филиала музея. Фонд и музей смогут посещать туристы и иностранные гости, что будет способствовать продвижению нашей национальной культуры как в Казахстане, так и за рубежом, — сказала министр Аида Балаева.
Отмечается, что артисты коллектива самостоятельно изготавливают музыкальные инструменты и создают авторские композиции.
Помимо этого имеется зал национальной одежды и собственная мастерская.
Музей искусства разместился в историческом здании бывшей школы, построенной в конце XIX века. В 1982 году объект был включён в список памятников истории и культуры республиканского значения и взят под охрану государства. На базе музея будет работать специальная мастерская по реконструкции и сохранению древних музыкальных инструментов.
Новый музей функционирует на базе городской дирекции объединённых музеев, в состав которой также входят мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» и Музей Сакена Сейфуллина.
Ранее сообщалось, что музей с VR-технологиями появится на месте мавзолея Райымбек батыра в Алматы.