Музей с VR-технологиями появится на месте мавзолея Райымбек батыра в Алматы

В Алматы стартовали работы по благоустройству и строительству на территории мавзолея Райымбек батыра. В рамках проекта будет обновлено историческое пространство и возведен современный музейный комплекс.

Об этом сообщил заместитель акима города Азамат Калдыбеков на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Эскиз акимата Алматы

Основная цель проекта — превратить территорию мавзолея в священный и привлекательный культурный центр, предоставив жителям и гостям города новое исторически-культурное пространство.

— В ходе строительных работ территория мавзолея будет полностью благоустроена, рядом появятся два новых здания. Одно из них — двухэтажный музей, где на первом этаже разместятся мультимедийные экспозиции, а на втором — исторический зал, посвященный казахским батырам. Музей будет оснащен современными VR и AR технологиями, — отметил заместитель акима.

Работы по музеефикации планируется начать в феврале 2026 года, а завершить — в мае того же года.

Эскиз акимата Алматы

Проект направлен на повышение исторического и туристического потенциала Алматы, возрождение национальных ценностей и создание современного пространства, где посетители смогут познакомиться с героическим наследием Райымбек батыра в новом формате.

Ранее стало известно, что Мемориальный комплекс Райымбек батыра реконструируют в Алматы. Комплекс будет включать музей батыров, источник родниковой воды, помещения для паломников, административное здание и зоны для жертвоприношений.

Напомним, мавзолей Райымбек батыра был передан в коммунальную собственность города Алматы в 2017 году и принят в оперативное управление «Объединением музеев города Алматы» в 2018 году. С момента начала проекта проведены изыскания, корректировка проектно-сметной документации и конкурсные процедуры. Строительно-монтажные работы стартовали в мае 2025 года.