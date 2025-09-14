Мемориальный комплекс Райымбек батыра реконструируют в Алматы

Как сообщили в акимате, комплекс будет включать музей батыров, источник родниковой воды, помещения для паломников, административное здание и зоны для жертвоприношений. После завершения строительства предусмотрена полная музеефикация объекта: разработана научная концепция, ведется формирование фонда экспонатов, в том числе реконструкций боевого снаряжения XVIII века.

Дархан Сатыбалды подчеркнул важность качественного и ускоренного выполнения всех этапов проекта.

Фото: акимат Алматы

— До конца года необходимо завершить строительство здания музея и основные работы по благоустройству. Материалы должны быть качественными, а работы выполнены в срок. С января следующего года необходимо приступить к созданию экспозиции. В мае 2026 года мы должны открыть музей для посетителей, — отметил аким.

Фото: акимат Алматы

Мавзолей Райымбек батыра является объектом общенационального значения и включен в Карту сакральных мест Казахстана. После окончания строительно-монтажных работ планируется музеефикация комплекса и создание современной экспозиции, рассказывающей о жизни и подвиге батыра.

Напомним, мавзолей Райымбек батыра был передан в коммунальную собственность города Алматы в 2017 году и принят в оперативное управление «Объединением музеев города Алматы» в 2018 году. С момента начала проекта проведены изыскания, корректировка проектно-сметной документации и конкурсные процедуры. Строительно-монтажные работы стартовали в мае 2025 года. Завершение работ и открытие музея запланированы на май 2026 года.