Мусульмане готовятся встретить Қадыр түні в ночь с 16 на 17 марта

Қадыр түні или Ляйлятуль-кадр занимает особое место в исламе. Согласно религиозной традиции, именно в эту ночь было начато ниспослание священной книги мусульман — Корана.

Считается, что поклонение в эту ночь имеет особую ценность, поскольку награда за молитвы и благие дела в Қадыр түні может превышать награду за более чем 83 года поклонения, отметили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

В исламской традиции Ночь предопределения может приходиться на одну из последних нечетных ночей месяца Рамазан. При этом многие богословы считают наиболее вероятной 27-ю ночь месяца. Согласно расписанию Рамазана, опубликованному ДУМК, в этом году она приходится на ночь с 16 на 17 марта.

При этом верующих призывают уделять особое внимание всем последним десяти ночам Рамазана и проводить их в молитве и поклонении.

В эту ночь мусульмане стараются проводить время в поклонении, в том числе в мечетях. Верующие совершают дополнительные молитвы, читают Коран и обращаются к Всевышнему с мольбами (дуа). В своих молитвах принято просить у Аллаха прощения грехов, милости, благополучия для себя и близких, здоровья, а также благого исхода дел. Многие также просят о благословении и благополучии на предстоящий год.

При этом считается, что ночь Қадыр түні не следует проводить впустую — например, за развлечениями, разговорами без пользы или другими занятиями, которые отвлекают от поклонения и духовного смысла этой ночи.

Напомним, в этом году месяц Рамазан проходит 19 февраля, праздник Ораза айт отметят 20 марта, а Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая.

