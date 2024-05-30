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    19:06, 29 Май 2024 | GMT +6

    Мухамедсабыр Базарбайулы вышел в четвертьфинал турнира за олимпийскую лицензию

    Мухамедсабыр Базарбайулы
    Фото: КФБ

    Казахстанский боксер, выступающий в весе до 63,5 кг, Мухамедсабыр Базарбайулы победил Джанлуиджи Маланга из Италии и обеспечил себе выход в четвертьфинал мирового отборочного турнира по боксу, проходящего в Бангкоке. Об этом передаёт корреспондент агентства Kazinform

    Встреча прошла под диктовку казахстанца, хотя временами итальянец и старался навязать конкурентный бой. Это уже третья победа Мухамедсабыра на ринге Бангкока. 

    Ранее из борьбы за олимпийские лицензии выбыли Улжан Сарсенбек (54 кг), Римма Волосенко (60 кг) и Наталья Богданова (66 кг). Продолжают выступления Назым Кызайбай (50 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

    Турнир завершится 3 июня.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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