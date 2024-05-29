Наталья Богданова осталась за чертой участников Олимпиады
В Бангкоке продолжается квалификационный олимпийский турнир по боксу. К сожалению, наша страна в ходе соревнования понесла уже вторую потерю. Вслед за Улжан Сарсенбек борьбу за олимпийскую лицензию прекратила Наталья Богданова (66 кг), передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Наша соотечественница раздельным решением судей — 2-3 уступила спортсменке из Сербии Кристине Кулуховой.
— Наталья в этом поединке смотрелась предпочтительнее нежели её оппонентка из Сербии. К сожалению, судьи увидели бой со своего ракурса и присудили победу Кулуховой. Нашим оставшимся девушкам нужно сделать правильные выводы из этих поражений и действовать в своих боях расточительнее. Необходимо с первого раунда завладеть инициативой и вплоть до финального гонга держать противниц в напряжении. Назым Кызайбай и Римма Волосенко опытные спортсменки, способные выполнить тренерскую установку и выполнить поставленные задачи. Нашим девушкам же Улжан Сарсенбек и Наталье Богдановой желаю не огорчаться и продолжать усиленные тренировки. Впереди много важных стартов, на которых они сумеют себя проявить и прославить нашу страну, — говорит именитый специалист по женскому боксу Аман Батырбаев.
Отметим, 29 мая в вечерней сессии на ринг Бангкока также выйдут Римма Волосенко и Мухамедсабыр Базарбайулы. Волосенко за выход в следующую стадию соревнования поспорит с Анкушитой Боро (Индия), а Мухаммедсабыр сразится с представителем Италии Джанлуиджи Малангой.