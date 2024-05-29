Наталья Богданова осталась за чертой участников Олимпиады

Наша соотечественница раздельным решением судей — 2-3 уступила спортсменке из Сербии Кристине Кулуховой.

— Наталья в этом поединке смотрелась предпочтительнее нежели её оппонентка из Сербии. К сожалению, судьи увидели бой со своего ракурса и присудили победу Кулуховой. Нашим оставшимся девушкам нужно сделать правильные выводы из этих поражений и действовать в своих боях расточительнее. Необходимо с первого раунда завладеть инициативой и вплоть до финального гонга держать противниц в напряжении. Назым Кызайбай и Римма Волосенко опытные спортсменки, способные выполнить тренерскую установку и выполнить поставленные задачи. Нашим девушкам же Улжан Сарсенбек и Наталье Богдановой желаю не огорчаться и продолжать усиленные тренировки. Впереди много важных стартов, на которых они сумеют себя проявить и прославить нашу страну, — говорит именитый специалист по женскому боксу Аман Батырбаев.