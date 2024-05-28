Казахстан понёс первую потерю на лицензионном турнире по боксу

Казахстанская девушка-боксер Улжан Сарсенбек в противостоянии с соперницей из США Шерой Мэй Патрисио, уступила последней согласно судейскому решению, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Бой 22-летней американки против 19-летней спортсменки из Туркестанской области выдался обоюдоострым на атаки, временами инициатива полностью оставалась за нашей соотечественницей. Однако судьи посчитали по-своему и победа в равном поединке была присуждена представительнице США.

Отметим, что Улжан Сарсенбек является действующей чемпионкой мира и Азии среди молодежи. Она получила шанс представлять страну на олимпийском лицензионном турнире благодаря победе на спаррингах над Жайной Шекербековой и Элины Базаровой. Таким образом, в весе до 54 кг на Олимпиаде в Париже Казахстан представлен не будет.