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    17:16, 28 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан понёс первую потерю на лицензионном турнире по боксу

    Улжан Сарсенбек
    Фото: НОК РК

    Казахстанская девушка-боксер Улжан Сарсенбек в противостоянии с соперницей из США Шерой Мэй Патрисио, уступила последней согласно судейскому решению, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Бой 22-летней американки против 19-летней спортсменки из Туркестанской области выдался обоюдоострым на атаки, временами инициатива полностью оставалась за нашей соотечественницей. Однако судьи посчитали по-своему и победа в равном поединке была присуждена представительнице США.

    Отметим, что Улжан Сарсенбек является действующей чемпионкой мира и Азии среди молодежи. Она получила шанс представлять страну на олимпийском лицензионном турнире благодаря победе на спаррингах над Жайной Шекербековой и Элины Базаровой. Таким образом, в весе до 54 кг на Олимпиаде в Париже Казахстан представлен не будет.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Бокс
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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